Спорт
Большунов взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Большунов взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»Телеканал Санкт-Петербург12:22
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клубо, вторым пришел итальянец Франческо де Фабиани. Комментируя результат гонки, Большунов отметил, что перед последним подъемом потерял скорость из-за разбитой лыжни.
Телеканал Санкт-Петербург12:22
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Сайт Тюмени 72.ru03 января в 23:31
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