Спорт

Большунов взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Телеканал Санкт-Петербург
12:22

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клубо, вторым пришел итальянец Франческо де Фабиани. Комментируя результат гонки, Большунов отметил, что перед последним подъемом потерял скорость из-за разбитой лыжни.
Телеканал Санкт-Петербург12:22

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Три медали мы взяли, а вот «Тур», пожалуй, проиграли. Еще до финальной горы

Советский спорт11:13

Александр Большунов: «Шансы побороться были, но сказались потеря скорости и разбитая лыжня»

Матч ТВ10:59

Александр Большунов: «У меня была возможность бороться за более высокие места»

Спорт-Экспресс11:43

Александр Большунов завоевал очередную «бронзу» Тур де Ски

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Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Большунов — 3-й

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Брянский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на этапе Тур де Ски

КП - Брянсквчера в 02:26

Тюменский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования в Оберстдорфе

Сайт Тюмени 72.ru03 января в 23:31
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Тур де Ски
Многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце декабря - начале января, является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным. Последний этап традиционно проводится в итальянском Валь-ди-Фьемме гонкой в гору.
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