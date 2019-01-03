Спорт
Клебо победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий
Клебо победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третийЧемпионат09:55
На лыжной многодневке «Тур де Ски» у мужчин завершился масс-старт на 15 км классическим стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов стал третьим. Сергей Устюгов занял 16-е место.
Чемпионат09:55
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Татарстанский лыжник Андрей Ларьков стал четвертым на шестом этапе «Тур де Ски»
Республика Татарстан10:28
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