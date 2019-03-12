Футбол
Клаудио Раньери: «„Рома“ пропускает слишком много голов»Sports.ru 04:06
Благодарю болельщиков, они нам очень помогли. Я не ждал, что мы будем играть лучше, потому что у нас был жесткий соперник, который находится в беспокойном состоянии, но справляется с этим. У меня есть идеи, как сократить количество пропущенных голов, но я не скажу вам, в чем суть.
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