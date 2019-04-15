Футбол

Клаудио Маркизио прокомментировал победу «Зенита»Петербургский дневник 03:19

Участие во встрече из-за травмы не смог принять итальянский хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио, который после поединка успел поздравить одноклубников с победой. «На один шаг ближе (к кубку)», - написал Маркизио в Instagram. Напомним, «Зенит» продолжает уверенно лидировать в чемпионате.
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Клаудио Маркизио: «На один шаг ближе»

Матч ТВ02:15

Клаудио Маркизио: «На один шаг ближе»

Sportbox.RU02:15

Клаудио Маркизио прокомментировал победу «Зенита»

Петербургский дневник03:19
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Шоу-бизнес

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Обновлено в 02:10
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Экономика

«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%

Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
Обновлено в 04:08
Кино

Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Общество

Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля

Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Туве задержали четверых сбежавших из изолятора заключенных

Обновлено в 02:31
Космос

После неудачи на Луну будет отправлен новый израильский аппарат

Обновлено 13 апреля в 16:24
Важное за сутки

20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Музыка

Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности

Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика

В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет

Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Транспорт

Перевозчики оценили повышение стоимости проезда по платным дорогам

В РФ с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 04:18
Музыка

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:24
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено вчера в 05:34
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Авто

Volkswagen презентует в Шанхае «убийцу» BMW X4

Способную конкурировать с BMW X4 машину уже успели оценить очевидцы подготовки стенда компании на международном форуме.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Авто

Новые правила тюнинга вызвали яростные споры автовладельцев

Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.
Обновлено в 02:16
Авто

Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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