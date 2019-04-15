Футбол
Клаудио Маркизио прокомментировал победу «Зенита»Петербургский дневник 03:19
Участие во встрече из-за травмы не смог принять итальянский хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио, который после поединка успел поздравить одноклубников с победой. «На один шаг ближе (к кубку)», - написал Маркизио в Instagram. Напомним, «Зенит» продолжает уверенно лидировать в чемпионате.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Экономика
«Детский мир» увеличил розничную выручку в первом квартале на 16,1%
Общее число магазинов группы на 31 марта 2019 года составило 748 (674 магазинов «Детский мир», 68 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов «Зоозавр»).
Обновлено в 04:08
Кино
Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Общество
Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля
Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.
Обновлено в 03:17
Космос
После неудачи на Луну будет отправлен новый израильский аппарат
Обновлено 13 апреля в 16:24
Важное за сутки
20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»
В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Музыка
Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
ВЦИОМ: Четверть россиян никогда не работали по специальности
Почти половина жителей России не работают по своей профессии, которой обучились в учебных заведениях, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:25
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет
Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Транспорт
Перевозчики оценили повышение стоимости проезда по платным дорогам
В РФ с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 04:18
Музыка
Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:24
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Volkswagen презентует в Шанхае «убийцу» BMW X4
Способную конкурировать с BMW X4 машину уже успели оценить очевидцы подготовки стенда компании на международном форуме.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Авто
Новые правила тюнинга вызвали яростные споры автовладельцев
Новые правила автотюнинга вызвали яростные споры среди российских автовладельцев.
Обновлено в 02:16
Авто
Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02