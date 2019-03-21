Футбол

Маркизио рассказал о талантах ДибалыSoccer.ru 06:27

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о том, какими талантами обладает форвард "Ювентуса" Пауло Дибала. Напомним, что минувшим летом Маркизио сменил "Юве" на "Зенит".
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Маркизио: «Обидно видеть, что в „Ювентусе“ Дибала играет так далеко от ворот соперника»

Sport24.ru12:27

Маркизио: «Зенит» структурирован как европейский топ-клуб

Чемпионат05:04

Клаудио Маркизио: «Жаль, что Дибала играет так далеко от ворот»

Матч ТВ07:57

Маркизио рассказал о талантах Дибалы

Soccer.ru06:27

Клаудио Маркизио: «Жаль, что Дибала играет так далеко от ворот»

Sportbox.RU07:57

Маркизио: «Я дважды отказывал „Милану“»

Бомбардир.ру12:17

Маркизио рассказал, что хотел остаться в «Ювентусе», но пришлось уйти

Нева Спорт06:35
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Политика

Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Экономика

Visa и MasterCard захотели лишить денег

В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Политика

Экс-президент Бразилии задержан по обвинению в коррупции

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в четверг, сообщает бразильский телерадиоканал Globus.
Обновлено в 10:43
Спорт

Нэтан Чен выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у мужчин на ЧМ-2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Обновлено в 08:38
Энергетика

Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»

Размер вложений варьируется от 200 до 320 млн евро. Мерен подчеркнул, что Брюсселю и Москве необходим конструктивный диалог.
Обновлено в 09:20
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Экономика

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата российским истребителем бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress над Балтийским морем.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

Обновлено вчера в 17:57
Политика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25
Общество

Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам

Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено вчера в 05:37
Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Хоккей

Хоккеист ЦСКА Капризов сыграет в пятом матче серии с «Динамо»

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов сыграет в пятом матче серии плей-офф КХЛ против московского "Динамо", нападающий армейцев Антон Слепышев не вошел в состав, его заменил Максим Мамин.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Житель Татарстана пытался сжечь заживо беременную подругу

В Татарстане нетрезвый 26-летний мужчина заподозрил беременную 19-летнюю подругу в измене и пытался ее сжечь.
Обновлено в 11:00
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Энергетика

«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании

Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом

Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Признали виновным угрожавшего Бараку Обаме

В США 61-летнего Стефана Тауберта признали виновным в том, что он угрожал убить бывшего американского президента Барака Обаму.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии

Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Следком проверяет смерть школьницы в Крыму

В Красноперекопске две школьницы отравились неизвестным лекарственным препаратом, одна из них умерла.
Обновлено в 09:40
Общество

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Интернет

Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей

Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.
Обновлено в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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