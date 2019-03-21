Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»Матч ТВ 05:31

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.

Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»

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