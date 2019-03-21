Футбол

Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»Матч ТВ 05:31

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
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Маркизио: «Я ни о чем не жалею в своей карьере»

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Маркизио: «Зенит» структурирован как европейский топ-клуб

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Клаудио Маркизио: «„Зенит“ убедил в возможности вести борьбу за трофеи»

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Клаудио Маркизио: «„Зенит“ убедил в возможности вести борьбу за трофеи»

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Маркизио дважды отклонял предложения «Милана»

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Маркизио рассказал, что хотел остаться в «Ювентусе», но пришлось уйти

Нева Спорт06:35

Маркизио: «„Зенит“ структурирован как европейский топ-клуб»

Бомбардир.ру07:30
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
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Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами

Обновлено в 09:06
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Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:13
Авто

Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии

Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного

Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Спорт

Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию

Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Политика

Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге

Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич, приговоренный к пожизненному заключению Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, прокомментировал приговор.
Обновлено в 08:05
Происшествия

При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ради роли стала блондинкой

На днях звезда решилась на кардинальное преображение ради роли.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске

Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Актрису Елену Беркову госпитализировали из-за проблем с мозгом

Обновлено вчера в 10:06
Политика

В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину

Обновлено в 07:13
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:51
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей

Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Собянин предложил купить для МЭШ сторонний готовый контент

В марках реализации «Московской электронной школы» (МЭШ) не следует ограничиваться собственным контентом, а загружать в цифровую платформу сторонние образовательные приложения и тесты для учащихся.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Сбой на сервере лишил ГИБДД возможности выписывать штрафы

Из-за похожих проблем в октябре 2018 года ГИБДД не смогла выписать более 5 миллионов штрафов.
Обновлено в 08:52
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Финансы

РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро

Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
Экономика

«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов

Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Наука

Роботов научили организованно передвигаться и реагировать на свет

Обновлено в 02:36
Общество

Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
Обновлено в 05:42
Политика

Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову

Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено в 08:30
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Клаудио Маркизио
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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