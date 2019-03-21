Футбол
Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»Матч ТВ 05:31
Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Обновлено в 09:06
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:13
Авто
Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Спорт
Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Политика
Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге
Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич, приговоренный к пожизненному заключению Апелляционной палатой Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, прокомментировал приговор.
Обновлено в 08:05
Происшествия
При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова ради роли стала блондинкой
На днях звезда решилась на кардинальное преображение ради роли.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Магнитогорске
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Актрису Елену Беркову госпитализировали из-за проблем с мозгом
Обновлено вчера в 10:06
Политика
В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину
Обновлено в 07:13
Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:51
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Собянин предложил купить для МЭШ сторонний готовый контент
В марках реализации «Московской электронной школы» (МЭШ) не следует ограничиваться собственным контентом, а загружать в цифровую платформу сторонние образовательные приложения и тесты для учащихся.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Сбой на сервере лишил ГИБДД возможности выписывать штрафы
Из-за похожих проблем в октябре 2018 года ГИБДД не смогла выписать более 5 миллионов штрафов.
Обновлено в 08:52
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Финансы
РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро
Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
Экономика
«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов
Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Общество
Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
Обновлено в 05:42
Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Житель хабаровского села застрелил тигра, напавшего на корову
Житель поселка Золотой в Хабаровском крае застрелил тигра, который забрался к нему в сарай и задрал корову, сообщил в четверг центр "Амурский тигр".
Обновлено в 08:30