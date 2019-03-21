Футбол
Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»Sportbox.RU 05:31
Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Весеннюю погоду стоит ждать не раньше начала апреля, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 04:18
Игры
В сети вышел новый трейлер Mortal Kombat 11
В сети появился новый трейлер геймплея предстоящей игры Mortal Kombat 11, в которой разработчики показали драку Коталь Кан против Джеки Бриггс.
Обновлено в 06:11
Политика
Госдума приняла законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении
Депутаты проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об «ипотечных каникулах» для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала свой точный вес
Звезда не стесняется своего тела, поэтому не делает секрета из веса, назвав точную цифру.
Обновлено в 04:28
Экономика
Темпы роста выручки «МегаФона» оказались ниже показанных конкурентами
Выручка "МегаФона" по итогам четвертого квартала 2018 года выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88,4 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
Обновлено в 05:39
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Здоровье
«Росконтроль» назвал лучшие марки цыплят-бройлеров
На экспертизу отправили тушки цыплят-бройлеров марок "Петруха", "Приосколье", "Ясные зори", "Троекурово", "Петелинка" и "Мираторг".
Обновлено в 05:40
Экономика
Медведев обратил внимание кабмина на снижение темпов выполнения ФЦП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал исполнителей федеральных целевых программ (ФЦП) за недостаточно эффективное исполнение расходов, которое по итогам 2018 года оказалось хуже, чем годом ранее, и составило всего 82%.
Обновлено в 06:07
Общество
Более трети россиян столкнулись с нарушениями потребительских прав
Больше трети россиян (37%) в 2018 году сталкивались с нарушениями потребительских прав, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В МИД прокомментировали заявления генсека НАТО о ракете 9М729
Порог применения ядерного оружия понижается из-за действий и новой стратегии США, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя высказывания генсека НАТО, который заявил, что ядерный порог понижается из-за российской ракеты 9М729.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
СМИ опубликовали видео учений Су-35С в Сирии
Телеканал «Звезда» представил видеозапись тренировочных полетов истребителей Су-35С в Сирии.
Обновлено в 04:15
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Экономика
ВС Чечни перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ
Верховный суд Чечни перенес на 28 марта рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики, суд потребовал от прокуратуры изложить позицию в письменном виде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:25
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине
По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено вчера в 11:39
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа
Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
Обновлено вчера в 11:21
Кино
Бюджет создания фильма «Последний богатырь 2» увеличат на 57%
Обновлено в 05:29
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
США пригрозили Турции приостановкой поставок F-35
Исполняющая обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер заявила, что американская сторона может приостановить подготовительные мероприятия для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Столицу Казахстана переименовали в Нурсултан
Ранее новый президент Казахстана Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан, чтобы увековечить имя первого президента страны.
Обновлено вчера в 06:39
Спорт
Туктамышева поздравила бойфренда Лазукина после выступления на ЧМ
Елизавета Туктамышева похвалила своего молодого человека Андрея Лазукина после выступления в короткой программе на чемпионате мира.
Обновлено в 05:57
Общество
Названы самые трудолюбивые и ленивые регионы России
Эксперты Федеральной службы государственной статистики РФ проанализировали информацию о продолжительности рабочей недели и определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России.
Обновлено в 02:17