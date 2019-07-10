Футбол
Классон успешно перенес операциюГазета.Ru 08:13
Хавбек "Краснодара" Виктор Классон перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Футболист порвал связки в матче отборочного тура Европейских игр 2020 года со сборной Испании 10 июня.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 07:25
Гаджеты
Nintendo анонсировала консоль Switch Lite
Японская компания Nintendo объявила о новой версии приставки Nintendo Switch с подзаголовком Lite.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
Обновлено в 08:22
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:38
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК
В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
Политика
Путин призвал увеличить темпы роста экономики
Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
В центре Луганска прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика
Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты
Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Здоровье
В Тюмени врачи выходили младенца весом 590 граммов
Обновлено в 06:25
Наука
В пещере под трассой «Таврида» обнаружены подземные ходы
Обновлено в 08:44
Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
Обновлено в 07:35
Здоровье
В Красноярске беременные женщины отравились арбузами
Обновлено в 01:41
Экономика
Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях
Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%.
Обновлено в 07:56
Политика
В Раде предлагают сажать в тюрьму за непризнание Крыма украинским
В документ хотят внести новую статью, предусматривающую наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51