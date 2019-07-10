Футбол
Классон перенес операцию и выбыл на длительный срокSports.ru 07:34
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон перенес операцию. 27-летний хавбек получил серьезную травму в матче за сборную Швеции против Испании в прошлом месяце.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка
В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Теннис
Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Футбол
Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
Обновлено в 08:36
Авто
В РФ средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев
Обновлено в 05:02
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Культура
В Белоруссии скончался художник Виктор Громыко
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского союза художников.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Обновлено в 09:38
Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE
Обновлено в 13:42
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу
Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Политика
Новый американский посол прибыл в Турцию
Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прилетел в Анкару, проинформировала в американском дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 15:40
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено в 15:25
Авто
Bugatti выпустила двухсотый Chiron
«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18