Футбол

Классон перенес операцию и выбыл на длительный срокSports.ru 07:34

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон перенес операцию. 27-летний хавбек получил серьезную травму в матче за сборную Швеции против Испании в прошлом месяце.
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Мусаев: «Классон выбыл до конца года, Газинский — до ноября»

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Sports.ru15:25

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РИА Новости14:44

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Классон перенес операцию

Матч ТВ06:38

Мурад Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. У Классона более долгий срок»

Спорт-Экспресс15:35
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Происшествия

В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка

В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
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Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
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Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона

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Футбол

Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
Обновлено в 13:13
Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
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Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия

К гибели 14 российских подводников могла привести диверсия

Обновлено в 03:21
Происшествия

Взрыв прогремел в центре Луганска

Обновлено в 08:36
Авто

В РФ средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:02
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Культура

В Белоруссии скончался художник Виктор Громыко

Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского союза художников.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

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Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Обновлено в 09:38
Общество

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Транспорт

В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты

В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Общество

В Армении восстановили подачу электричества после сбоя

Обновлено в 15:07
Политика

Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду

Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
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Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
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Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE

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Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
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В центре Петербурга прорвало трубу

Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Политика

Новый американский посол прибыл в Турцию

Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прилетел в Анкару, проинформировала в американском дипломатическом ведомстве.
Обновлено в 15:40
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
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Меркель сделала заявление после приступа

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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
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Авто

Bugatti выпустила двухсотый Chiron

«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
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Виктор Классон
Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» и сборной Швеции. Участник чемпионата мира 2018 года.
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