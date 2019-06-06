Футбол

Классон стал лучшим футболистом «Краснодара» в прошлом сезонеProstoProSport 13:06

Болельщики «Краснодара» признали шведского полузащитника Виктора Классона лучшим игроком команды в минувшем сезоне. По итогам голосования болельщиков Классон, который стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, набрал 22,3 процента голосов.
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Классон признан лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне-2018/19

Советский спорт12:36

Болельщики «Краснодара» признали Классона лучшим игроком команды в сезоне

РИА Новости12:12

Классон - лучший игрок «Краснодара» в прошлом сезоне

Soccer.ru12:13

Классон - лучший футболист «Краснодара» в сезоне 2018/2019

Спорт-Экспресс12:17

Болельщики «Краснодара» определили лучшего игрока команды в сезоне-2018/19

Sportbox.RU11:49

Болельщики «Краснодара» определили лучшего игрока команды в сезоне-2018/19

Матч ТВ11:49

Классон обошел Сафонова в опросе за звание лучшего игрока «Краснодара»

Sport24.ru11:18
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В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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