Футбол
Классон стал лучшим футболистом «Краснодара» в прошлом сезонеProstoProSport 13:06
Болельщики «Краснодара» признали шведского полузащитника Виктора Классона лучшим игроком команды в минувшем сезоне. По итогам голосования болельщиков Классон, который стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, набрал 22,3 процента голосов.
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Экономика
Россиянок поддержат за рождение первенца
Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.
Обновлено в 13:25
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Футбол
Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом до 30 лет
Помимо Неймара, в список из 30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года до 30 лет вошли нападающий «Реала» валлиец Гарет Бейл (13-е место, $ 34,6 млн), хавбек «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба (18-е место, $ 29,5 млн) и полузащитник «Шанхай СИПГ» и сборной Бразилии Оскар (19-е место, $ 27,4 млн).
Обновлено в 14:57
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 10:44
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Энергетика
Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+
Россия снизила добычу нефти сильнее, чем должна была в рамках взятых в ОПЕК+ обязательств, в том числе из-за загрязнения нефти на трубопроводе «Дружба», сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак в кулуарах ПМЭФа, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:19
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины на товары из Китая, "по крайней мере" еще $300 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:11
Авто
Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Toyota Glanza
Компания Toyota объявила старт продаж нового недорогого хэтчбека Glanza.
Обновлено вчера в 22:22
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 13:00
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Хоккей
Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли
В ночь на 7 июня на Ти-Ди Гарден в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между Бостоном и Сент-Луисом.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с 72-летием
Группа «На-На» поздравила своего продюсера с днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Обновлено в 11:23
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:28
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено в 07:52
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова
Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Наука
У собак стресс появляется, когда в депрессии их хозяева
Обновлено в 13:09