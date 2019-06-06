Футбол
Классон стал лучшим футболистом «Краснодара» в прошлом сезонеProstoProSport 13:06
Болельщики «Краснодара» признали шведского полузащитника Виктора Классона лучшим игроком команды в минувшем сезоне. По итогам голосования болельщиков Классон, который стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, набрал 22,3 процента голосов.
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Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Хоккей
47-летний Ягр не намерен заканчивать карьеру
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, которому в феврале исполнилось 47 лет, не собирается заканчивать игровую карьеру.
Обновлено в 12:38
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Экономика
Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Экономика
Китай попросил 50 тысяч гектаров земли в Приморском крае
Компания собирается довести свой земельный банк в России до 50 тысяч гектаров и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тысяч тонн в год, на котором будет выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса, пишет Finanz.ru.
Обновлено в 11:55
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Поддержать Бари Алибасова в день рождения пришли друзья и коллеги
К Бари Каримовичу пока никого не пускают: он в реанимации в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Игры
Названы дата выхода и стоимость подписки на игровой сервис Google Stadia
В будущем сервис придёт и в другие страны, в том числе и в Россию. Стоимость набора Founderʼs Edition составит $129 (около 8400 рублей).
Обновлено в 13:23
Общество
Правительство намерено стимулировать россиян заводить первого ребенка
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первенца в парах.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено в 10:35
Экономика
«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку
Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Политика
Трамп предупредил Китай о повышении пошлин
Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству
О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.
Обновлено в 12:39
Экономика
РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi
Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси»
Мадридский «Реал» согласовал с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07