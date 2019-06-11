Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связкиЧемпионат 17:12

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, возможно, получил повреждение крестообразной связки колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Испанией (0:3), сообщает Aftonbladet.

Классон получил травму колена, он мог повредить крестообразные связки

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