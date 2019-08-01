Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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с чего всё началось

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.
Известиявчера в 17:02

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Новый класс заёмщиков выявлен в России

News.ruвчера в 21:12

400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов»

URA.Ruвчера в 19:38

В России составили портрет «заемщиков-маргиналов» с безнадежными долгами

Красная веснавчера в 18:15

Когда отказали даже МФО: в России появился новый класс заемщиков

Телеканал 360°вчера в 22:55

СМИ: в России появились «заемщики-маргиналы»

Реальное времявчера в 19:28

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

Известиявчера в 20:03

Дотянуть до зарплаты: 400 тысяч россиян стали «заемщиками-маргиналами»

РЕН ТВвчера в 17:44
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Путешествия

Названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы

Для анализа были использованы данные по авиаперелетам за период с 31 марта по 15 июня 2019 года в 15 странах, которые были наиболее популярными среди российских путешественников летом 2018 года.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Актера «Современника» наказали за ношение униформы ГИБДД

Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Музыка

Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем

Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал «Известиям» о встрече с Михаилом Горбачевым.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол

Титов рассказал об отношении к возможному возвращению Карреры в «Спартак»

Экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Егор Титов рассказал, что думает о призывах болельщиков вернуть на пост главного тренера красно-белых Массимо Карреру, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 22:23
Общество

Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны

Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Сенат утвердил кандидатуру Крафт постпредом США при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт в качестве постоянного представителя США при ООН, сообщает Bloomberg в четверг.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено вчера в 14:31
Политика

Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Здоровье

В Иркутской области 20 пострадавших от паводка остаются в медучреждениях

Двадцать человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, остаются в медучреждениях региона, состояние пациентов оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие

Минобороны протестировало «военный интернет»

В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено 30 июля в 09:53
Общество

Члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем

Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода была замечена на концерте немецкой группы Rammstein вместе дочерью Тильдой.
Обновлено вчера в 20:28
Общество

Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку

Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено вчера в 08:03
Автоспорт

Даниил Квят назвал дочь Пенелопой

Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:18
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

Импорт китайских фруктов в Россию запретили

Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено вчера в 06:50
Гаджеты

Беззеркальной камере Canon EOS R L приписывают разрешение 75 Мп

Обновлено вчера в 11:50
Футбол

«Реал» дважды пытался подписать капитана «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил, что имел вариант перехода в «Реал».
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

В британской армии создали подразделение по противодействию киберугрозам

Подразделение по противодействию угрозам в киберпространстве, которое будет оказывать влияние на формирование общественного мнения, отражать атаки в социальных сетях и осуществлять аналогичные нападения в упреждающих целях, появилось в британской армии.
Обновлено вчера в 23:13
Путешествия

Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии

На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
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