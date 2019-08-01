Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.Известиявчера в 17:02
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Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Авто
В России для беспилотных машин создадут полисы
Российские страховщики приступили к созданию специальных продуктов, ориентированных на беспилотные транспортные средства, включая автомобили.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Доктор уходит в онлайн
Заманивают квадратами Нынешней весной в центральной районной больнице Тавды пустовало 14 ставок, а в двух деревенских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) докторов не было несколько лет.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Общество
Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
На Украине предупредили об угрозе жизни Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому может угрожать опасность из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено вчера в 04:07
Общество
Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Здоровье
Врачи назвали первый признак алкоголизма
Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено вчера в 13:09
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено 30 июля в 19:28
Общество
В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Технологии
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные
Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено вчера в 18:22