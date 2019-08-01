Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Когда отказали даже МФО: в России появился новый класс заемщиков

Телеканал 360°вчера в 22:55

400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов»

URA.Ruвчера в 19:38

Новый класс заёмщиков выявлен в России

News.ruвчера в 21:12

В России составили портрет «заемщиков-маргиналов» с безнадежными долгами

Красная веснавчера в 18:15

СМИ: в России появились «заемщики-маргиналы»

Реальное времявчера в 19:28

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

Известиявчера в 20:03

Дотянуть до зарплаты: 400 тысяч россиян стали «заемщиками-маргиналами»

РЕН ТВвчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

В Белом доме раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Авто

В России для беспилотных машин создадут полисы

Российские страховщики приступили к созданию специальных продуктов, ориентированных на беспилотные транспортные средства, включая автомобили.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года

Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье

Доктор уходит в онлайн

Заманивают квадратами Нынешней весной в центральной районной больнице Тавды пустовало 14 ставок, а в двух деревенских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) докторов не было несколько лет.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»

Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Общество

Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку

Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

На Украине предупредили об угрозе жизни Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может угрожать опасность из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено вчера в 04:07
Общество

Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено вчера в 09:18
Происшествия

Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках

Обновлено вчера в 06:33
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Обновлено вчера в 18:20
Здоровье

Врачи назвали первый признак алкоголизма

Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено вчера в 13:09
Путешествия

Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России

Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной

В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено 30 июля в 19:28
Общество

В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах

Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Технологии

Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные

Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.
Обновлено вчера в 18:22
Главное