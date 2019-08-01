В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.

с чего всё началось

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».

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