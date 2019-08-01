Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.Известиявчера в 17:02
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Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Toyota Land Cruiser превратили в эпичный внедорожник
Ателье Patriot Campers Off Road специализируется как раз на создании таких монстров, особенно когда речь идет о Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 00:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Свердловское правительство приняло стратегию развития туризма до 2035 года
Правительство Свердловской области на сегодняшнем заседании приняло стратегию развития внутреннего и въездного туризма в регионе на период до 2035 года.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 06:08
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено вчера в 03:40
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Авто
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми
Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
МВД предложило льготы украинцам, желающим получить российское гражданство
По итогам прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил ведомству проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Общество
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла в небо
Обновлено в 02:12
Происшествия
Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми
Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Теннис
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Виктория Исакова перестала скрывать свою дочь
Виктория Исакова перестала скрывать маленькую дочь от супруга Юрия Мороза.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Минобороны испытало «военный интернет»
Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.
Обновлено в 02:03
Политика
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
Делегации России и Ирана проводят двустороннюю встречу "на полях" тринадцатого раунда международной встречи высокого уровня по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26