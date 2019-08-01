Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия 20:03

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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с чего всё началось

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.
Известия17:02

Подробнее о событии

Когда отказали даже МФО: в России появился новый класс заемщиков

Телеканал 360°22:55

400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов»

URA.Ru19:38

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

Известия20:03

Новый класс заёмщиков выявлен в России

News.ru21:12

СМИ: в России появились «заемщики-маргиналы»

Реальное время19:28

В России составили портрет «заемщиков-маргиналов» с безнадежными долгами

Красная весна18:15

Дотянуть до зарплаты: 400 тысяч россиян стали «заемщиками-маргиналами»

РЕН ТВ17:44
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

Обновлено в 04:39
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30

В Приамурье развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 549 человек, в том числе 236 детей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Губернатор Красноярска предложил ученым тушить пожары в лесах

Пожары в Сибири начались неделю назад. В Красноярском крае и Иркутской области до сих пор полыхают 1 млн гектаров леса.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Названы сроки тушения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 20:24
Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

Обновлено в 18:03
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Обновлено в 06:16
Общество

Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Политика

Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено в 23:22
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Политика

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Экономика

Предпенсионеры заинтересовали банки России

Ранее News.ru сообщал, что официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России.
Обновлено в 22:43
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Политика

США продлят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана

Вашингтон продлит исключения из санкций для ядерных объектов Ирана.
Обновлено в 21:11
Общество

Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку

Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено в 18:40
Общество

В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах

Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре.
Обновлено в 19:05
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:33
Общество

В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено в 14:29
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено в 19:42
Наука

Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре

Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено в 09:56
Политика

Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Общество

Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны

Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено в 07:48
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