В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.

с чего всё началось

Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России. Под это определение подпадают россияне, которые не могут рассчитывать не только на кредит в банке, но и в микрофинансовых организациях (МФО).

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