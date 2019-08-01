Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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с чего всё началось

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.
Известиявчера в 17:02

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Россиянам начали отказывать в займах «до получки»

Lenta.ru04:49

Дотянуть до зарплаты: 400 тысяч россиян стали «заемщиками-маргиналами»

РЕН ТВвчера в 17:44

400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов»

URA.Ruвчера в 19:38

Новый класс заёмщиков выявлен в России

News.ruвчера в 21:12

СМИ: в России появились «заемщики-маргиналы»

Реальное времявчера в 19:28

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

Известиявчера в 20:03

Когда отказали даже МФО: в России появился новый класс заемщиков

Телеканал 360°вчера в 22:55
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Политика

Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус

Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Первый Ил-76 прилетел в Красноярск для тушения пожаров

Ил-76 стал первым самолетом Военно-транспортной авиации, который прибыл в Красноярск, чтобы помочь в ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа 1 августа.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Обновлено в 05:29
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Здоровье

Россиянам рассказали о полезных фруктах и ягодах августа-2019

Обновлено в 03:46
Происшествия

Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»

В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
Обновлено в 06:37
Футбол

Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану

По словам заместителя мэра столицы Александра Горбатенко, столичное дерби пройдет 3 августа в намеченное время.
Обновлено в 05:42
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Политика

Сенатор: Трампу спасибо, но с пожарами в Сибири Россия справится сама

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Актрису Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Лиза Галкина заставила отца восторженно аплодировать

Пользователи Сети усыпали Елизавету Галкину комплиментами.
Обновлено в 05:11
Футбол

«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS

Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Политика

Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Политика

МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.
Обновлено в 05:22
Общество

Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО

Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).
Обновлено в 04:26
Политика

В США сообщили о смерти сына Бен Ладена

Обновлено вчера в 15:47
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Наука

Установлена связь между музыкой и уровнем интеллекта

Обновлено 29 июля в 09:04
Общество

Названа лучшая «Русская» колбаса

На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников

С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Политика

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
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