Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации.Известиявчера в 17:02
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Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Первый Ил-76 прилетел в Красноярск для тушения пожаров
Ил-76 стал первым самолетом Военно-транспортной авиации, который прибыл в Красноярск, чтобы помочь в ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа 1 августа.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»
В своем видеообращении, размещенном в "Фейсбуке", Ляшко сообщает, что предложил ему объединиться для того, "чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины".
Обновлено в 06:37
Футбол
Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
По словам заместителя мэра столицы Александра Горбатенко, столичное дерби пройдет 3 августа в намеченное время.
Обновлено в 05:42
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Политика
Сенатор: Трампу спасибо, но с пожарами в Сибири Россия справится сама
Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Актрису Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Лиза Галкина заставила отца восторженно аплодировать
Пользователи Сети усыпали Елизавету Галкину комплиментами.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Политика
МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.
Обновлено в 05:22
Общество
Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО
Читинскую область и Бурятию подключают к льготам ДВФО Сегодня в Чите на совещании «Об основных мерах по развитию Забайкальского края» премьер-министр Дмитрий Медведев подвел промежуточные итоги интеграции региона в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО).
Обновлено в 04:26
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Наука
Установлена связь между музыкой и уровнем интеллекта
Обновлено 29 июля в 09:04
Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Минобороны поднимет в полтора раза оклады ряду категорий контрактников
С 1 сентября некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному содержанию, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:10
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57