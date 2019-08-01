Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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с чего всё началось

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

За год действия «Базового стандарта по защите прав потребителей финуслуг МФО», которым установлен лимит на количество таких займов (10 — в 2018 году, девять — с января 2019 года), в эту категорию попали уже 400 тыс. человек. Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
Известиявчера в 17:02

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Россиянам начали отказывать в займах «до получки»

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Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

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400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов»

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News.ruвчера в 21:12

СМИ: в России появились «заемщики-маргиналы»

Реальное времявчера в 19:28

Когда отказали даже МФО: в России появился новый класс заемщиков

Телеканал 360°вчера в 22:55

Дотянуть до зарплаты: 400 тысяч россиян стали «заемщиками-маргиналами»

РЕН ТВвчера в 17:44
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
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В Зауралье за полгода выявили свыше 400 ВИЧ-инфицированных

На учёте в Центре СПИД к началу июля находились свыше 6 тыс. зауральцев с ВИЧ, около трёхсот из них — дети до 14 лет.
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Бой Бетербиев — Гвоздик пройдет в Филадельфии

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Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
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Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Политика

Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Гаджеты

Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах

С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
Обновлено в 01:47
Здоровье

Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите

Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Наука

В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна

Обновлено 29 июля в 22:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы

В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:35
Финансы

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Политика

Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири

Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»

На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Экономика

Названа средняя зарплата российских пожарных

Среднемесячная зарплата участвующих в тушении пожаров в России пожарных в этом году составит 24,8 тысячи рублей.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»

Обновлено в 04:06
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Экономика

Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Политика

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Обновлено в 04:00
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup

Обновлено вчера в 16:41
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Экс-игрок «Сент-Этьена» считает, что Кабелла перешёл в «Краснодар» из-за денег

Бывший нападающий «Сент-Этьена» Лоик Шаверьят критически высказался по поводу перехода полузащитника Реми Кабелла из французского клуба в стан «Краснодара».
Обновлено в 02:45
Финансы

Банки разработали новые продукты для предпенсионеров

Банки начали привлекать новый сегмент клиентов — предпенсионеров, — специальными условиями обслуживания, чтобы мотивировать их на перевод к ним пенсий, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:02
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 00:39
Технологии

Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, находящийся в составе Ростеха, получил патент на создание огнестрельного оружия, в котором можно будет заменять составляющие в зависимости от задач.
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Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
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