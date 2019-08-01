Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в РоссииИзвестия вчера в 20:03

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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с чего всё началось

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

За год действия «Базового стандарта по защите прав потребителей финуслуг МФО», которым установлен лимит на количество таких займов (10 — в 2018 году, девять — с января 2019 года), в эту категорию попали уже 400 тыс. человек. Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».
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400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов»

URA.Ruвчера в 19:38
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
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Политика

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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

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Политика

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По поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина Совет Госдумы рассмотрит обращение коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин со стороны Грузии в 1920 году.
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В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

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На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
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Эксперты назвали ТОП-3 спортивных машин за 300 тысяч рублей

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Наука

На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами

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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

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Германия отказалась выплачивать военные репарации Польше

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Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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«Норникель» в первой половине 2019 года увеличил выпуск меди на 9%

Объём производства меди предприятиями «Норникеля» в первом полугодии 2019 года составил 251 тыс. тонн, что на 9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
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