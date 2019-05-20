Футбол

Кларк возглавил сборную ШотландииСпорт-Экспресс 10:12

С 55-летним специалистом подписан трехлетний контракт. Кларк был признан лучшим тренером в шотландском премьершипе. Под его руководством "Килмарнок" занял третье место в чемпионате.
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Стив Кларк назначен на пост главного тренера сборной Шотландии по футболу

РИА Новости10:42

Стив Кларк утвержден в качестве главного тренера сборной Шотландии

Sport24.ru10:13

Объявлен новый главный тренер соперника сборной России по футболу в отборе ЧЕ-2020

ТАСС10:32

Стив Кларк возглавил сборную Шотландии

ProstoProSport10:19

Кларк возглавил сборную Шотландии

Матч ТВ10:38

Кларк возглавил сборную Шотландии

Спорт-Экспресс10:12

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» Кларк возглавил сборную Шотландии

Sports.ru10:25
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«Краснодар» подтвердил, что Каборе и Перейра покинут клуб

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В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
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Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
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Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

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Обновлено в 08:31
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Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье

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На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира

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Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове

Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
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В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
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Обновлено в 10:35
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Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после чего кинологи проверили здание, сообщил РБК руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
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Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
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Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Футбол

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Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
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В Германии арестовали лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова

В Германии на территории провинции Бранденбург задержали лидера российской арт-группы «Война» Олега Воротникова (также известного как Вор Войны).
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До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
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Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
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В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

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РЖД сменила начальника Московской железной дороги

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Стив Кларк
Британский футболист
Шотландский футболист и футбольный тренер. Он играл в «Сент-Миррене», «Челси» и сборной Шотландии, выиграв три главных трофея с «Челси» в конце своей карьеры.
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Сборная Шотландии по футболу
Футбольная сборная, которая представляет Шотландию на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация - Шотландская футбольная ассоциация. По состоянию на 4 апреля 2019 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 44-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года - 27-е.
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