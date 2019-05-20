Футбол
Кларк возглавил сборную ШотландииМатч ТВ 10:38
Стало известно имя нового главного тренера сборной Шотландии. Им стал бывший наставник «Килмарнока» Стив Кларк. На посту главного тренера он сменил Алекса Маклиша.
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Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
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Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
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Кино
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Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
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Политика
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Сегодня, 20 мая 2019 года, стало известно, что специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016-2017 годах обнаружили подозрительные операции между счетами компаний президента США Дональда Трампа, иностранными фирмами и частными лицами.
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Авто
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Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
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Политика
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Энергетика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал заявление об отставке, окончательно он покинет свой пост в среду.
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Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
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Обновлено в 05:54
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Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Калуге пропал восьмилетний мальчик
Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
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Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Обновлено в 05:23
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Общество
Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами
Американский Сан-Франциско занял первое место в списке городов с самой высокой зарплатой.
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Зеленского раскритиковали за русский язык во время инаугурации
Писательница отметила, что в стране живут представители множества национальностей со своими языками, поэтому непонятно, почему Зеленский выбрал именно русский, информирует РИА Новости.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Компания Huawei назовет собственную операционную систему Hongmeng
Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
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Супруг Леры Кудрявцевой поделился трогательным фото маленькой дочки. Игорь Макаров впервые показал лицо девятимесячной Маши.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей
Предложение изымать автомобили за пьяное вождение ведомство разработало в соответствии с концепцией стремления к нулевой смертности в результате ДТП, которая закреплена в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, добавили в МВД.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
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Политика
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Обновлено в 12:39
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
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Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
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