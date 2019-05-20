Футбол
Кларк возглавил сборную ШотландииSportbox.RU 10:38
Стало известно имя нового главного тренера сборной Шотландии. Им стал бывший наставник «Килмарнока» Стив Кларк. На посту главного тренера он сменил Алекса Маклиша.
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Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
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Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
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Политика
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Обновлено в 12:10
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что его первейшей задачей будет прекращение боевых действий на востоке страны.
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Здоровье
Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться
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Обновлено вчера в 23:54
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
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Обновлено в 08:10
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Гаджеты
AMD: будущее — за чиплетами, не надо гнаться за нанометрами
Исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на ежегодном собрании акционеров уже заявила, что передовые компоновочные решения вроде использования «чиплетов» станут одной из основ успеха компании в будущем.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек
В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Транспорт
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
Ранее курсирование поездов было приостановлено из-за пассажира на путях, сообщало метро.
Обновлено в 10:21
Кино
Появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери
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Спорт
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Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
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Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей
Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.
Обновлено в 02:46
Музыка
Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место
Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
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Культура
Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»
Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер", который входит "Газпром-медиа".
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Политика
Ницой ополчилась на Зеленского за русский язык на инаугурации
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Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк
Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
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Активисты Greenpeace заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне
Активисты международной экологической организации Greenpeace в понедельник забаррикадировали входы в штаб-квартиру нефтегазовой корпорации BP в Лондоне.
Обновлено в 03:30
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Происшествия
СМИ сообщили о минировании школ и колледжей в Москве
Обновлено в 07:20