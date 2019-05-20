Футбол

Кларк стал главным тренером сборной ШотландииSoccer.ru 11:42

Вывший наставник «Килмарнока» Стив Кларк возглавил сборную Шотландии. Срок действия контракта с 55-летним специалистом не сообщается.
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Бывший помощник Моуринью возглавил соперника сборной России

Советский спорт13:45

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» стал главным тренером сборной Шотландии

Чемпионат11:21

Кларк возглавил сборную Шотландии

Спорт-Экспресс10:12

Объявлен новый главный тренер соперника сборной России по футболу в отборе ЧЕ-2020

ТАСС10:32

Стив Кларк утвержден в качестве главного тренера сборной Шотландии

Sport24.ru10:13

Кларк возглавил сборную Шотландии

Матч ТВ10:38

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» Кларк возглавил сборную Шотландии

Sports.ru10:25
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Гаджеты

Microsoft выпустила первое превью браузера Edge для компьютеров и ноутбуков Apple

Компания Microsoft объявила о выходе первой превью-версии браузера Edge для операционной системы macOS.
Обновлено в 13:42
Политика

Небензя заявил о введении «языковой инквизиции» на Украине

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации заявил, что на Украине вводится "языковая инквизиция".
Обновлено в 15:47
Политика

Журналисты «Коммерсанта» обратились к читателям в связи с увольнениями

Журналисты Издательского дома "Коммерсант" опубликовали в фейсбуке журналиста газеты Александра Черных неформальное обращение к читателям в связи с увольнением ряда ведущих сотрудников.
Обновлено в 15:55
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu

Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Гаджеты

Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено в 07:31
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Здоровье

Протонная терапия станет доступной для большого числа онкобольных

По информации издания, о включении протонной терапии в будущем году в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств Фонда ОМС, сообщила глава организации Наталья Стадченок.
Обновлено в 15:33
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Спорт

Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год

«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Хоккей

Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
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Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Кино

Актер Эдди Марсан вновь захотел сыграть роль в фильме о Шерлоке Холмсе

Обновлено в 05:30
Культура

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак решением «Газпром-медиа» назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
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Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

Предыдущий рекорд был установлен пятой серией того же сезона. В общей сложности эпизод тогда посмотрели 18,4 млн зрителей.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
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Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

Обновлено в 10:46
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Дочь Марии Шукшиной показала скромную съемную квартиру в Подмосковье

Многие считают, что наследница Шукшиной не обращается за поддержкой к семье из-за конфликта с бабушкой, ведь Лидия Федосеева-Шукшина была расстроена, когда внучка продала ее квартиру без спроса, а затем выиграла суд по этому делу.
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Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
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Стив Кларк
Британский футболист
Шотландский футболист и футбольный тренер. Он играл в «Сент-Миррене», «Челси» и сборной Шотландии, выиграв три главных трофея с «Челси» в конце своей карьеры.
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