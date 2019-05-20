Футбол

Кларк стал главным тренером сборной ШотландииSoccer.ru 11:42

Вывший наставник «Килмарнока» Стив Кларк возглавил сборную Шотландии. Срок действия контракта с 55-летним специалистом не сообщается.
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Бывший помощник Моуринью возглавил соперника сборной России

Советский спорт13:45

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» стал главным тренером сборной Шотландии

Чемпионат11:21

Экс-ассистент Моуринью в «Челси» Кларк возглавил сборную Шотландии

Sports.ru10:25

Объявлен новый главный тренер соперника сборной России по футболу в отборе ЧЕ-2020

ТАСС10:32

Стив Кларк утвержден в качестве главного тренера сборной Шотландии

Sport24.ru10:13

Кларк возглавил сборную Шотландии

Спорт-Экспресс10:12

Кларк возглавил сборную Шотландии

Матч ТВ10:38
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Политика

Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

Обновлено в 16:24
Политика

Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН

Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Гаджеты

Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Футбол

Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Политика

Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом

Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.
Обновлено в 18:15
Кино

Финал «Игры престолов» установил рекорд

Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено в 17:38
Здоровье

Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь

Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Политика

Пашинян: в Армении начинается второй этап революции

Глава правительства Армении Никол Пашинян в своем Facebook разместил пост, в котором анонсировал "второй этап революции в стране".
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:33
Энергетика

Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США

На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие

США увеличивают количество боевых кораблей

США планируют довести количество боевых кораблей американских ВМС до 355 штук, передает ТАСС. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.
Обновлено в 19:41
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Стив Кларк
Британский футболист
Шотландский футболист и футбольный тренер. Он играл в «Сент-Миррене», «Челси» и сборной Шотландии, выиграв три главных трофея с «Челси» в конце своей карьеры.
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