Кларк стал главным тренером сборной ШотландииSoccer.ru 11:42

Вывший наставник «Килмарнока» Стив Кларк возглавил сборную Шотландии. Срок действия контракта с 55-летним специалистом не сообщается.

Политика Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Политика Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.

Происшествия Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.

Политика Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны агрессора», говорится в сообщении.

Политика Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.

Гаджеты Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.

Интернет Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.

Футбол Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.

Политика Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.

Кино Финал «Игры престолов» установил рекорд Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.

Здоровье Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.

Политика Пашинян: в Армении начинается второй этап революции Глава правительства Армении Никол Пашинян в своем Facebook разместил пост, в котором анонсировал "второй этап революции в стране".

Политика В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Происшествия МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей «В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Происшествия В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.

Политика В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.

Политика Путин помиловал россиян и украинца Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.

Происшествия Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

Энергетика Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.