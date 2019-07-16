Футбол
«Клаксвик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги ЕвропыМатч ТВ 14:58
Фарерский «Клаксвик» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграл вничью с литовским «Ритеряем» и благодаря голу в гостях вышел в следующую стадию турнира. Встреча завершилась нулевой ничьей.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Футбол
«Барселона» выкупила у «Эйбара» воспитанника Кукурелью
В минувшем сезоне 20-летний футболист провёл в аренде за "Эйбар", а затем клуб выкупил его трансфер у "сине-гранатовых" за 2 млн евро.
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Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
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Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
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Анастасия Волочкова прокомментировала нападки Ирины Шихман
Известная телеведущая Ирина Шихман буквально на днях чуть ли на весь мир заявила о том, что ей пришлось испытать множество трудностей в работе с балериной Анастасией Волочковой, обвинив ее в постоянном требовании и употреблении алкоголя, что чуть было не привело к срыву командировки, поскольку Волочкова, будучи «под градусом», забыла паспорт.
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Спорт
Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее
Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
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Политика
В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине
16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
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Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
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Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
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Авто
«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross
Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
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Технологии
Росатом установил новую охранную систему в Третьяковке
Обновлено в 05:59
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 19:05
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов
Обновлено в 10:01
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором
В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество
Скорпионы будут в центре внимания, а Водолеи могут поверить в обман
ДЕВА Девы сегодня чувствуют прилив сил.
Обновлено в 09:01
Кино
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
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Политика
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Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
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Футбол
Малиновский стал игроком «Аталанты»
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Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
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Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Авто
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Врачи в Москве спасли 17‑летнюю девушку с редкой формой язвы желудка
Врачи Морозовской детской больницы в Москве спасли 17-летнюю девушку, поступившую с острыми болями в животе и подозрением на аппендицит, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:20