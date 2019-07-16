Футбол

«Клаксвик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги ЕвропыМатч ТВ 14:58

Фарерский «Клаксвик» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграл вничью с литовским «Ритеряем» и благодаря голу в гостях вышел в следующую стадию турнира. Встреча завершилась нулевой ничьей.
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Софийский ЦСКА по сумме двух матчей прошел в следующий раунд Лиги Европы

Матч ТВ16:21

Софийский ЦСКА по сумме двух матчей прошел в следующий раунд Лиги Европы

Sportbox.RU16:21

Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Црвена Звезда» обыграла «Судуву» и прошла в следующий раунд

Sports.ru05:08

Софийский ЦСКА сыграл вничью с «Титоградом», но вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс17:06

Армянский «Бананц» не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги Европы

ProstoProSport13:03

Титоград Подгорица – ЦСКА-София. Аналитический прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Букмекеры.рф07:02

Софийский ЦСКА – во втором раунде квалификации Лиги Европы

Советский спорт16:21
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
Футбол

«Барселона» выкупила у «Эйбара» воспитанника Кукурелью

В минувшем сезоне 20-летний футболист провёл в аренде за "Эйбар", а затем клуб выкупил его трансфер у "сине-гранатовых" за 2 млн евро.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве

Обновлено в 11:11
Политика

Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова прокомментировала нападки Ирины Шихман

Известная телеведущая Ирина Шихман буквально на днях чуть ли на весь мир заявила о том, что ей пришлось испытать множество трудностей в работе с балериной Анастасией Волочковой, обвинив ее в постоянном требовании и употреблении алкоголя, что чуть было не привело к срыву командировки, поскольку Волочкова, будучи «под градусом», забыла паспорт.
Обновлено в 04:19
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее

Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Политика

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 11:43
Футбол

Зеедорф уволен с поста наставника сборной Камеруна

Голландский специалист Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
Обновлено в 14:12
Политика

Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

Обновлено в 16:49
Политика

В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35

Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено в 17:34
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цену на одну из модификаций Lada Vesta Cross

Специалисты в ходе мониторинга цен на автомобили Лада зафиксировали удорожание Lada Vesta Cross в версии Luxe Multimedia с 1,8-литровым двигателем и АМТ.
Обновлено в 05:26
Технологии

Росатом установил новую охранную систему в Третьяковке

Обновлено в 05:59
Общество

Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение

Обновлено в 01:34
Экономика

Глобальный долг растет на низких ставках

Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено в 19:05
Происшествия

В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Москве более 20 человек отравились едой из автоматов

Обновлено в 10:01
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором

В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.
Обновлено в 09:44
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Общество

Скорпионы будут в центре внимания, а Водолеи могут поверить в обман

ДЕВА Девы сегодня чувствуют прилив сил.
Обновлено в 09:01
Кино

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Экономика

Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании

Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
Обновлено в 15:59
Гаджеты

Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа

Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Политика

Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота

Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01
Футбол

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Обновлено в 10:40
Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Футбол

Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Авто

Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.
Обновлено в 03:54
Здоровье

Врачи в Москве спасли 17‑летнюю девушку с редкой формой язвы желудка

Врачи Морозовской детской больницы в Москве спасли 17-летнюю девушку, поступившую с острыми болями в животе и подозрением на аппендицит, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:20
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