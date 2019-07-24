Футбол
Клайн получил травму крестообразной связкиРИА Новости вчера в 14:21
Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн выбыл из строя на длительный срок из-за повреждения передней крестообразной связки колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Клайн получил травму в субботу в товарищеском матче с дортмундской "Боруссией" (2:3).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Клайн пропустит шесть месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки
ProstoProSportвчера в 23:45
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:07, Вашингтон
Армия и оружие
В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400
Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
По мнению Обухова, обыски в квартире Гудкова связаны с намерением оппозиции провести несанкционированную акцию протеста 27 июля в Москве в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Челябинской области при столкновении двух машин погибли пять человек
Из шести участников аварии (все взрослые) погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье
Жители Бурятии стали меньше пить
В Бурятии снизилось и потребление спиртного, и смертность от алкоголя Как сообщал "Байкал-Daily", в последние годы Бурятия не раз называлась в числе лидеров по потреблению алкоголя.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Бурятии осуждены замдиректора нацпарка, полицейский и коммерсант
По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, полицейский склонил заместителя директора нацпарка составить незаконный договор по охране, защите и воспроизводству лесов с продажей древесины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено вчера в 19:39
Музыка
Макс Барских сообщил о завершении сценической карьеры
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
«Марсель» разгромил «Ди Си Юнайтед» Руни, забив 8 голов
В ночь на 25 июля (мск) прошел товарищеский матч «Ди Си Юнайтед» — «Марсель». Встреча закончилась разгромом команды Уэйн Руни со счетом 8:1.
Обновлено вчера в 22:23
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Футбол
Буффон отразил три пенальти и помог «Ювентусу» обыграть «Интер»
Обновлено вчера в 10:31
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено 23 июля в 18:14
Политика
Трамп наложил вето на блокирующий продажу оружия Эр-Рияду законопроект
Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект, который ограничивает военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией в области высокоточного оружия.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 04:09
Общество
В Госдуму РФ внесли законопроект о пользовании электронной почтой
В нижнюю палату Госдумы РФ сенаторы внесли новый проект закона, согласно которому предполагается регулирование пользования электронной почтой.
Обновлено 23 июля в 09:26
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Турции напали на белорусского дипломата
По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
Площадь пожаров в Сибири превысила 1,3 млн га. Смог дошел до Урала
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28