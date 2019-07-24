Футбол

Клайн получил травму крестообразной связкиРИА Новости 14:21

Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн выбыл из строя на длительный срок из-за повреждения передней крестообразной связки колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Клайн получил травму в субботу в товарищеском матче с дортмундской "Боруссией" (2:3).
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Клайн пропустит 6 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки

Чемпионат22:00

Защитник «Ливерпуля» Клайн выбыл на полгода

Sport24.ru12:35

Натаниэл Клайн уже не сыграет в этом году

Soccer.ru17:59

Клайн пропустит полгода

Спорт-Экспресс18:58

СМИ: Защитник «Ливерпуля» получил травму и выбыл на полгода

Матч ТВ14:03

СМИ: Защитник «Ливерпуля» получил травму и выбыл на полгода

Sportbox.RU14:03

Защитник «Ливерпуля» Клайн получил травму передней крестообразной связки

Sports.ru13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Происшествия

Предполагаемому виновнику ДТП, в котором погибла беременная, предъявили обвинение

Обновлено в 21:10
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено в 17:56
Здоровье

Болезни, которые вызывают рак, назвали медицинские специалисты

Болезни, которые вызывают рак (онкологические заболевания), назвали медицинские специалисты.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Турции ранили белорусского дипломата

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Космос

«ЦСКБ-Прогресс» отмечает юбилей

Обновлено в 07:36
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено в 18:34
Культура

Определен лонг-лист Букеровской премии

В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено в 21:48
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Политика

Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле

Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

СКР возбудил более 300 уголовных дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

Следователи зафиксировали 380 преступных эпизодов Следственный комитет РФ за пять лет возбудил более 300 уголовных дел по преступлениям ВСУ против мирного населения в Донбассе.
Обновлено в 15:37
Общество

В Минтруде призвали сделать программу маткапитала бессрочной

Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Минтруда России.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Садальский заявил, что кроме себя, россияне никому не нужны

Артист дал совет интернет-пользователям Актер Станислав Садальский в своем аккаунте в Instagram посоветовал россиянам никого не слушать и надеяться только на себя.
Обновлено в 22:10
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество

Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года

По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
Обновлено в 10:50
Наука

Назван смертельно опасный популярный продукт

Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 02:31
Недвижимость

Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд

По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено в 08:21
Энергетика

Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин

В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Наука

Древний затонувший лес нашли у берегов Литвы

Затопленные деревья датированы возрастом в 9−10 тыс. лет. До наших дней сохранились фрагменты леса.
Обновлено в 10:33
Происшествия

На задержанном в КНДР российском судне заканчиваются продукты питания

Обновлено в 21:15
Экономика

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Политика

Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Обновлено в 11:11
Общество

Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров

Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

В России началась модернизация «морского охотника» Ту-142

В России началась модернизация сверхдальних противолодочных Ту-142.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
ещё по теме
Натаниэль Клайн
Британский футболист
Английский футболист гренадского происхождения, правый крайний защитник клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Англии. Воспитанник клуба «Кристал Пэлас». В настоящее время выступает за «Борнмут» на правах аренды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное