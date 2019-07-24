Футбол
Клайн получил травму крестообразной связкиРИА Новости 14:21
Защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн выбыл из строя на длительный срок из-за повреждения передней крестообразной связки колена, сообщается на сайте английского футбольного клуба. Клайн получил травму в субботу в товарищеском матче с дортмундской "Боруссией" (2:3).
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
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