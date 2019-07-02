Деньги датируют рубежом XIX-XX веков. Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или Гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет.

Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы

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