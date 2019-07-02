Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре МосквыИзвестия 08:08

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, находка была сделана в Костянском переулке.
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Золотые монеты, найденные в центре Москвы, должны отправить в Гохран

РИА Новости09:22

Монеты времен правления Николая II обнаружили при раскопках в центре Москвы

Вечерняя Москва06:49

Археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей, которое спрятали от революции

Комсомольская правда06:30

В центре Москвы нашли клад стоимостью 1 млн рублей

Интерфакс07:04

Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы

Агентство Москва06:01

Клад из монет XIX–XX веков нашли при раскопках в Костянском переулке

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:46

Крупнейший клад монет времен Николая II обнаружили на раскопках в Москве

ТАСС06:15
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Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:34
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Оскар Кучера: «Беременная жена не хотела понюхать бетон после дождя»

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Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
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Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

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Общество

Самка песца добралась из Норвегии в Канаду за 76 дней

Самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. километров, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней, пишет The Guardian.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей

Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
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Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Общество

Подмосковье поможет семьям с небольшим достатком собрать детей в школу

Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу.
Обновлено в 10:19
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Экономика

Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей

Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo

Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15
Футбол

Сборная США обыграла Англию и вышла в финал женского чемпионата мира

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Общество

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Обновлено 30 июня в 10:38
Политика

Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, страна будет вынуждена обратиться за помощью к НАТО или России, если население откажется защищать родину.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Кино

Объявили перерыв: Команда сиквелов «Аватара» собралась за одним столом

В настоящий момент съёмки проходят в Новой Зеландии и таким образом команда решила их отпраздновать.
Обновлено в 11:30
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»

Обновлено в 13:44
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
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