При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, находка была сделана в Костянском переулке.

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

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