Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре МосквыИзвестия 08:08
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, находка была сделана в Костянском переулке.
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Клад из монет XIX–XX веков нашли при раскопках в Костянском переулке
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:46
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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