Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре МосквыИзвестия 08:08
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, находка была сделана в Костянском переулке.
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Клад из монет XIX–XX веков нашли при раскопках в Костянском переулке
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:46
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Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
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Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале
Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.
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Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
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Два корабля НАТО вошли в Черное море
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Здоровье
В мясе южноуральской птицефабрики обнаружили опасные бактерии
В мясе обнаружены листерии — бактерии, вызывающие инфекционное заболевание.
Обновлено в 06:17
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе
Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой
Обновлено в 15:09
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
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Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии
Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Политика
Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ
Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе
Доклад группы специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном, подготовленный в мае, поставил под сомнение выводы, изложенные в мартовском отчете.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Авто
Появились тизеры нового Renault Duster
Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Авто
Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей в РФ
Следующие 3 позиции рейтинга заняли модели Mercedes-Benz – Gelandewagen (12,28 млн рублей, 549 единиц), представительский Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн рублей, 234 единицы) и кабриолет SL-Class (9,57 млн рублей), который за отчетный период разошелся тиражом всего в 9 экземпляров.
Обновлено в 02:00
Игры
Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019
Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол
В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне
Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
Обновлено в 14:11
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес
Линдси Лохан полностью обнажилась в честь 33-летия
Сегодня Линдси Лохан отмечает свой 33-й день рождения, по этому случаю она опубликовала «праздничное» селфи в Instagram.
Обновлено в 05:40