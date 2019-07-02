Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре МосквыИзвестия 08:08

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии. По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, находка была сделана в Костянском переулке.
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Золотые монеты, найденные в центре Москвы, должны отправить в Гохран

РИА Новости09:22

Археолог нашел в подвале московского дома золото на 1,5 миллиона рублей, которое спрятали от революции

Комсомольская правда06:30

Крупнейший клад монет времен Николая II обнаружили на раскопках в Москве

ТАСС06:15

В центре Москвы нашли клад стоимостью 1 млн рублей

Интерфакс07:04

Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы

Агентство Москва06:01

Клад из монет XIX–XX веков нашли при раскопках в Костянском переулке

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:46

Монеты времен правления Николая II обнаружили при раскопках в центре Москвы

Вечерняя Москва06:49
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Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале

Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.
Обновлено в 01:00
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в Черное море

Обновлено в 14:55
Здоровье

В мясе южноуральской птицефабрики обнаружили опасные бактерии

В мясе обнаружены листерии — бактерии, вызывающие инфекционное заболевание.
Обновлено в 06:17
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе

Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой

Обновлено в 15:09
Политика

Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08
Кино

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Политика

Лукашенко предложил уклонистам от армии выбирать между НАТО и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предлагаемые поправки в законы, нацеленные на «эффективное функционирование военной организации государства», которые вызвали неоднозначную реакцию в белорусском обществе.
Обновлено в 15:02
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

Доклад группы специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном, подготовленный в мае, поставил под сомнение выводы, изложенные в мартовском отчете.
Обновлено в 12:47
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

F-35 уходит в штопор: Турция может купить Су-57 вместо самолетов США

Обновлено в 10:49
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Авто

Появились тизеры нового Renault Duster

Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
Политика

Анонсированы новые протесты на Майдане

Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Авто

Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей в РФ

Следующие 3 позиции рейтинга заняли модели Mercedes-Benz – Gelandewagen (12,28 млн рублей, 549 единиц), представительский Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн рублей, 234 единицы) и кабриолет SL-Class (9,57 млн рублей), который за отчетный период разошелся тиражом всего в 9 экземпляров.
Обновлено в 02:00
Игры

Подписчики PS Plus получат Detroit: Become Human вместо PES 2019

Вместо анонсированного футбольного симулятора PES 2019 игроки могут получить интерактивную «Detroit: Стать человеком».
Обновлено в 08:40
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол

В Okko Спорт раскрыли детали показа матчей АПЛ в новом сезоне

Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт рассказал, как будут проходить трансляции матчей английской Премьер-лиги в следующем сезоне.
Обновлено в 14:11
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Линдси Лохан полностью обнажилась в честь 33-летия

Сегодня Линдси Лохан отмечает свой 33-й день рождения, по этому случаю она опубликовала «праздничное» селфи в Instagram.
Обновлено в 05:40
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