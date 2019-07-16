Экономика
Темпы роста ВВП Китая значительно упалиИжевскИнфо.РУ вчера в 08:22
Отмечается, что инвесторы среагировали на динамику ВВП Китая, которая упала до минимума за последние 27 лет. Так, во втором квартале рост замедлился до 6,2%, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 6,4%. Негативно на китайской экономике сказалась торговая война США.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Российским военным могут запретить рассказывать о службе в интернете и СМИ
Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ и о своем местоположении, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:21
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
На Украине вступил в силу закон об украинском языке
Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу.
Обновлено в 02:45
Политика
Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала
Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Политика
СК получит полномочия по проведению судебных экспертиз
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 16 июля, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект Президента РФ Владимира Путина, наделяющий Следственный комитет РФ полномочиями по проведению судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую, баллистическую и компьютерно-техническую.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
Выбирать хлеб стоит без вмятин и трещин, а покупать его только к очередному приему пищи, приводит советы по выбору продукта Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:44
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
В Крыму назвали безумием и бредом слова Турчинова о Крымском мосте
Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Обновлено в 05:05
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
В Японии представлен обновленный Nissan Skyline
На японский рынок обновленный Nissan Skyline выйдет осенью по цене от 40 тысяч долларов за 300-сильную версию.
Обновлено в 04:16
Политика
CNN: Ассанж превратил посольство Эквадора в «штаб для вмешательства»
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы в США», заявил телеканал CNN со ссылкой на «новые документы», поступившие в его распоряжение.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте. Соответствующее решение принято во вторник инстанцией.
Обновлено в 05:08
Политика
Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение
По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями ленивую панду
Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
Interfax-Russia.ru - Кремль наблюдает за ситуацией выборов в Мосгордуму, но не имеет полномочий и не собирается в нее вмешиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36