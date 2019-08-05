Экономика
Правительство КНР запретило компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАiReactor 09:18
Власти Китая распорядились, чтобы государственные компании КНР прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне обострения торговых войн с США. Об этом со ссылкой на собственный источник, приближенный к верховному правительству Китая, сообщают журналисты Bloomberg.
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Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 10:45
Политика
НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Обновлено в 11:16
Космос
Астрономы нашли следы одной из первых звезд Вселенной
Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская угодила под капельницу из-за проблем с почками
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская в сторис Instagram сообщила о проблемах со здоровьем.
Обновлено в 08:02
Политика
Лукашенко назначил даты парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил дату проведения досрочных парламентских выборов, передает "БелТА".
Обновлено в 11:07
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Российская футболистка умерла во сне
Девушка умерла во сне в результате остановки сердца, сообщила пресс-служба команды в Instagram.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Происшествия
Президент Египта назвал терактом произошедший в Каире взрыв
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что взрыв, который произошёл после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира, был терактом.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Авто
Испанский авторынок в июле установил новый антирекорд
Испанский авторынок в июле снизился на 11,1% и составил 116686 машин.
Обновлено в 01:01
Спорт
Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Обновлено в 07:53
Футбол
Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евро
Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане перейдет в "Баварию" за 110 миллионов евро, информирует France Football.
Обновлено в 10:29
Гаджеты
В 2021 году будет выпущен iPhone с Touch ID под экраном
Apple планирует выпустить к 2021 году iPhone с Touch ID под экраном.
Обновлено в 10:29
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37