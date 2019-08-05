Экономика

Правительство КНР запретило компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАiReactor 09:18

Власти Китая распорядились, чтобы государственные компании КНР прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне обострения торговых войн с США. Об этом со ссылкой на собственный источник, приближенный к верховному правительству Китая, сообщают журналисты Bloomberg.
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