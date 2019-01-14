Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
РИА Новости
вчера в 21:28

Аппарат во вторник отправил фотографии с биологической испытательной нагрузки. Снимки показывают, что на имеющихся семенах хлопчатника уже появились ростки. Это означает, что "Чанъэ-4" осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности Луны.
РИА Новостивчера в 21:28
с чего всё началось
China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4
 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7
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