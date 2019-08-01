Экономика

Китайский посол: товарооборот с РФ вырастет до $200 млрд к 2024 годуREGNUM 03:19

Россия и Китай намерены к 2024 году довести товарооборот до $200 млрд. Эта цель осуществима, заявил журналистам новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина стало развиваться ускоренными темпами.
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Китайский посол: товарооборот с РФ вырастет до $200 млрд к 2024 году

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