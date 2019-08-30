Политика

РИА НовостиРИА НовостиКитайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины

"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй. По его словам, "Украина не требует наставников извне". "Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая", — подчеркнул посол.
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Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения с Украиной

Российская газетавчера в 20:17

В КНР призвали США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

РЕН ТВвчера в 16:22

Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины

РИА Новостивчера в 18:51

Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины

Известиявчера в 17:36

Посол Китая: США не должны нагло вмешиваться в дела Украины

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Посол Китая в Киеве обвинил США во вмешательстве в дела Украины

РБКвчера в 19:43

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

RT на русскомвчера в 15:38
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Происшествия

Пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым

Газета.Ru 00:02
Гаджеты

Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone

Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Здоровье

На какие скрытые нарушения могут указывать отеки ног

Вертикальное положение тела: работающие люди, которые вынуждены много времени проводить в вертикальном положении, часто страдают от отеков в ногах.
MedikForum.ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Жена участника «Битвы экстрасенсов» Пахома скончалась от рака

Актер, сценарист и звезда проекта «Битва экстрасенсов» Сергей Пахомов опубликовал пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что его супруга Наталья Почечуева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
ФАН вчера в 10:41
Футбол

Кьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция.
Soccer.ru вчера в 17:10
Политика

Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет

Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ вчера в 11:55
Здоровье

СМИ рассказали о болезнях, которые угрожают детям на Украине

Цитирует которых РИА новости, инфекционные заболевания, которые угрожают детям целого ряда населенных пунктов Украины, как правило, имеют серьезные последствия.
MedikForum.ru вчера в 17:43
Общество

В США зоопарк боится потерять панд из-за торговой войны с Китаем

Администрация Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне опасается, что торговые споры между США и Китаем могут отразиться на пандах, привезенных из КНР.
Российская газета вчера в 22:59
Авто

Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов

Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня вчера в 08:15
Происшествия

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2

В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Политика

Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 29 августа в 23:21
Армия и оружие

Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких

Известия вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым

"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru вчера в 15:20
Здоровье

В Щёлкове отметили двухлетие перинатального центра и выписали 8-тысячного ребенка

В день рождения перинатального центра состоялась выписка родившегося 8-тысячного новорожденного.
Министерство здравоохранения МО вчера в 08:21
Общество

Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября

"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости вчера в 05:09
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru вчера в 09:15
Политика

Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа

Неизвестные хакеры взломали сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:56
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Технологии

Хакеры взломали аккаунт гендиректора Twitter

Личную страницу генерального директора сервиса микроблогов Twitter Джека Дорси взломали хакеры.
Экономика сегодня вчера в 18:10
Политика

ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным

Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия вчера в 16:52
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru вчера в 11:15
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия

В Самаре возбудили дело после массового отравления суши

В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

США ввели новые санкции по КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Общество

Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Здоровье

Медики назвали пять связанных со сном симптомов слабоумия

Британские специалисты обнаружили несколько признаков слабоумия, которые связаны со сном.
Дни24 вчера в 17:03
Армия и оружие

Военные самолеты Ан-12 и Ил-76 посадили в степь под Соль-Илецком

На полевом аэродроме у города Соль-Илецк военные самолеты Ан-12 и Ил-76 отработали посадку на грунт, также были разыграны эпизоды по эвакуации пострадавших в результате налета диверсионно-разведывательной группы «противника».
Евразия Daily вчера в 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
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