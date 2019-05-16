Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне ЛуныРБК вчера в 20:45

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature. Аппарат, который совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен, смог исследовать лунную материю.

Политика В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Происшествия Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.

Происшествия В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.

Политика Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

Кино Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.

Хоккей Устроивший драку на корпоративе нападающий Фисенко покинул «Авангард» Хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил о заключении однолетнего контракта с нападающим Михаилом Фисенко, который в прошлом сезоне выступал за «Авангард».

Политика Вакарчук объявил, что его партия будет участвовать в выборах в Раду Певец Святослав Вакарчук заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в парламентских выборах на Украине.

Наука Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз «Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.

Транспорт Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».

Происшествия На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.

Гаджеты Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Экономика Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".

Происшествия В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.

Политика Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти» Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.

Экономика Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.

Экономика Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6% Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Наука Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.