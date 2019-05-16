Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне ЛуныРБК вчера в 20:45
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature. Аппарат, который совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен, смог исследовать лунную материю.
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Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей
Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Кино
Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову
В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Хоккей
Устроивший драку на корпоративе нападающий Фисенко покинул «Авангард»
Хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил о заключении однолетнего контракта с нападающим Михаилом Фисенко, который в прошлом сезоне выступал за «Авангард».
Обновлено в 06:43
Политика
Вакарчук объявил, что его партия будет участвовать в выборах в Раду
Певец Святослав Вакарчук заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 04:35
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека
В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV
В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Экономика
Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России
Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика
Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 07:15
Кино
Вышел первый трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»
Обновлено вчера в 03:33
Экономика
Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.
Обновлено в 06:09
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу
Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59