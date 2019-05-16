Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне ЛуныРБК вчера в 20:45

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature. Аппарат, который совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен, смог исследовать лунную материю.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны богатые железом минералы

Эхо Москвы06:30

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

РИА Новости00:05

Китайский луноход «Юйту-2» нашел на дне лунного кратера минералы из мантии

N+1вчера в 15:08

Китайский зонд «Чанъэ-4» исследовал мантию на обратной стороне Луны

RT на русскомвчера в 22:16

Китайский луноход сделал удивительную находку на обратной стороне Луны

Известиявчера в 18:55

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

РБКвчера в 20:45

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

РЕН ТВвчера в 23:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:50
Политика

В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации

Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Из квартиры в Петербурге были украдены золотые слитки на 1 млн рублей

Преступники подобрали ключ к замку входной двери квартиры и похитили золотые слитки на сумму как минимум 1 млн рублей, а также часы и украшения.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Кино

Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову

В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Хоккей

Устроивший драку на корпоративе нападающий Фисенко покинул «Авангард»

Хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил о заключении однолетнего контракта с нападающим Михаилом Фисенко, который в прошлом сезоне выступал за «Авангард».
Обновлено в 06:43
Политика

Вакарчук объявил, что его партия будет участвовать в выборах в Раду

Певец Святослав Вакарчук заявил, что возглавляемая им партия "Голос" будет участвовать в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 04:35
Происшествия

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Обновлено в 06:43
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с восемью машинами погибли два человека

В результате аварии погибли два человека, сообщили в четверг в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 07:49
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link на iPhone и Apple TV

В 2018 году компания Valve презентовала приложение Steam Link для мобильных телефонов.
Обновлено в 08:21
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Экономика

Глава КС рассказал о «раскручивании спирали неравенства» в России

Глава КС отметил, что "неравенство в таких масштабах, которое лишает людей шансов на то, чтобы вырваться из бедности (ведь бедность, как говорят в народе, и мудрого смиряет) – такое неравенство ведет к дискриминации".
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика

Суд удовлетворил второй иск главы Хакасии к пресс-секретарю «Роснефти»

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 07:15
Кино

Вышел первый трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»

Обновлено вчера в 03:33
Экономика

Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.
Обновлено в 06:09
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о допуске в реанимацию

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 07:58
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юйту
Первый китайский луноход, являющийся частью китайской космической миссии «Чанъэ-3». «Юйту» - первый за 40 с лишним лет планетоход, работавший на Луне с момента завершения деятельности советского «Лунохода-2» 11 мая 1973 года. Его прилунение стало первой мягкой посадкой на Луну с 1976 года, после советской АМС «Луна-24», а КНР при этом стала третьей державой, осуществившей мягкую посадку на Луну, после СССР и США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное