Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне ЛуныРБК вчера в 20:45
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature. Аппарат, который совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс — Эйткен, смог исследовать лунную материю.
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Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Обновлено в 09:21
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»
Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
Обновлено в 10:33
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи
Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Общество
Власти Екатеринбурга остановили строительство храма святой Екатерины
Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика
Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации
Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Политика
Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»
Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
Политика
Ангела Меркель признала невозможность остановить «Северный поток-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически оценила планы Еврокомиссии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:52
Авто
Volkswagen Tharu установил абсолютный рекорд по продажам
По данным производителя, за апрель текущего года в Поднебесной было реализовано почти 13 тысяч таких автомобилей - это абсолютный рекорд с момент выхода Tharu на рынок.
Обновлено в 02:07
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа
Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
Обновлено в 08:53
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов объявил дату подачи апелляции на решение Пресненского суда Москвы, который признал футболиста виновным в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Обновлено в 12:40
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд предложил изменить правила расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Игры
Ubisoft раздаёт полную версию Steep в Uplay
Ubisoft, вслед за недавней раздачей Assassin's Creed Unity, решила вновь порадовать пользователей Uplay — на этот раз компания отдаёт базовую версию симулятора различных видов зимнего спорта Steep.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты»
Испытания подлодки «Казань» (усовершенствованный проект 855М «Ясень-М») «идут непросто», так как в проекте нашли недостатки, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:17
Гаджеты
Samsung исправила недостатки Galaxy Fold
Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Обновлено в 09:55
Футбол
Бердыев прокомментировал информацию о своем уходе из «Рубина»
Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о своем уходе с поста главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин».
Обновлено в 06:00
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
Обновлено в 05:35
Музыка
«Мелодия» выпустила запись первого в СССР концерта композитора Эдисона Денисова
Фирма «Мелодия» выпустила на компакт-дисках трансляционную запись первого в СССР концерта произведений композитора Эдисона Денисова в исполнении Симфонического оркестра под управлением Геннадия Рождественского.
Обновлено в 11:56