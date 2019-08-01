Межведомственная комиссия (МВК) по специнвестконтрактам под председательством замглавы Минпромторга Василия Осьмакова 31 июля одобрила заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Фактически, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИК до 1 июля.

с чего всё началось

Минпромторг одобрил заявку китайского автоконцерна Great Wall на специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ. Проект, предложенный «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», предполагает создание собственного производства двигателей и коробок передач для будущих автомобилей SUV-сегмента.

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