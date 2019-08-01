Авто
Great Wall получил одобрение на СПИКАвтоновости дня 01:44
Минпромторг одобрил заявку китайского автоконцерна Great Wall на специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ. Проект, предложенный «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», предполагает создание собственного производства двигателей и коробок передач для будущих автомобилей SUV-сегмента.
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с чего всё началось
Межведомственная комиссия (МВК) по специнвестконтрактам под председательством замглавы Минпромторга Василия Осьмакова 31 июля одобрила заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Фактически, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИК до 1 июля.Коммерсантъ01:00
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Смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза в России
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Обновлено в 01:59
Происшествия
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Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири
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Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
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Обновлено вчера в 15:30
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Экономика
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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
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Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
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Обновлено вчера в 13:39
Экономика
Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии
Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ
ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Общество
Новый тайфун «Випа» угрожает Приморью
Седьмой в этом году тайфун зародился в Тихом океане в конце июля, получил имя «Випа», и 12–13 августа может выйти на Приморье.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы
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Путешествия
На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
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Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
«НОВАТЭК» досрочно вывел из залога в Сбербанке 15% «Арктик СПГ 2»
Передача 15% долей в "Арктик СПГ 2" в залог Сбербанку позволила французской Total купить 10% в проекте без получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правкомиссии по иностранным инвестициям, объяснял журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Минобороны России протестировало «военный интернет»
Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»
Обновлено в 02:46
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Шведских призывников учат противостоять «российской агрессии»
Видимо, обучают "противостоять российской агрессии в небе". Другие также будут направлены в учебные центры видов и родов войск.
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