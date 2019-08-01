Авто

Great Wall получил одобрение на СПИКАвтоновости дня 01:44

Минпромторг одобрил заявку китайского автоконцерна Great Wall на специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ. Проект, предложенный «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», предполагает создание собственного производства двигателей и коробок передач для будущих автомобилей SUV-сегмента.
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с чего всё началось

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Межведомственная комиссия (МВК) по специнвестконтрактам под председательством замглавы Минпромторга Василия Осьмакова 31 июля одобрила заявку китайского автопроизводителя Great Wall Motors. Фактически, это последний контракт в автопроме, остальные автопроизводители успели заключить СПИК до 1 июля.
Коммерсантъ01:00

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Great Wall получил одобрение на СПИК

Автоновости дня01:44

Haval может заключить СПИК на 42 млрд рублей

Автостат01:42

Китайский концерн Great Wall планирует расширить производство в РФ

Тарантас Ньюс01:32

Great Wall получил одобрение на СПИК

SpeedMe01:40

Межведомственная комиссия одобрила заключение СПИК с китайской Great Wall

ТАСС01:26

Китайский автоконцерн Great Wall вложит 42 млрд рублей в производство автомобилей в России

Ведомости01:01

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Коммерсантъ01:00
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Здоровье

Смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза в России

Шанс летального исхода от туберкулеза снизился в 3,8 раза с 2005 по 2018 год, говорится в докладе "Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России в 2018 году" на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава страны.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после взрыва на пороховом заводе в Перми, где пострадали пять человек, сообщило управление СК по Пермскому краю.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Обновлено в 01:10
Футбол

«Црвена Звезда» вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская «Црвена Звезда» вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:02
Происшествия

В жилом доме в Сыктывкаре произошел хлопок газа

Хлопок газа без последующего возгорания произошел в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в Сыктывкаре.
Обновлено в 02:50
Космос

Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 15:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Обновлено в 02:15
Экономика

Названа средняя зарплата российских пожарных

Среднемесячная зарплата участвующих в тушении пожаров в России пожарных в этом году составит 24,8 тысячи рублей.
Обновлено в 00:15
Общество

Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику

Обновлено в 01:02
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году.
Обновлено вчера в 06:24
Общество

«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Общество

Новый тайфун «Випа» угрожает Приморью

Седьмой в этом году тайфун зародился в Тихом океане в конце июля, получил имя «Випа», и 12–13 августа может выйти на Приморье.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

Пожар в доме в центре Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы

Обновлено в 00:05
Путешествия

На пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка

Обновлено в 02:22
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика

«НОВАТЭК» досрочно вывел из залога в Сбербанке 15% «Арктик СПГ 2»

Передача 15% долей в "Арктик СПГ 2" в залог Сбербанку позволила французской Total купить 10% в проекте без получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правкомиссии по иностранным инвестициям, объяснял журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие

Минобороны России протестировало «военный интернет»

Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе.
Обновлено в 02:43
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»

Обновлено в 02:46
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Шведских призывников учат противостоять «российской агрессии»

Видимо, обучают "противостоять российской агрессии в небе". Другие также будут направлены в учебные центры видов и родов войск.
Обновлено в 02:47
Главное