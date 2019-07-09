Футбол

Китайский клуб предложил Бэйлу зарплату 1,3 миллиона евро в неделюBookmaker-ratings.ru 08:19

Нападающему «Реала» Гарету Бэйлу поступило невероятно щедрое предложение от китайского клуба. Как сообщает El Chiringuito, неизвестный клуб китайской Суперлиги предложил 29-летнему игроку «Реала» контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.
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