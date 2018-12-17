Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома
Sports.ru
03:40

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро. Сам игрок не изъявлял желания покинуть каталонский клуб и ждет решения руководства «Барселоны».
Sports.ru03:40

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СМИ: Китайский клуб готов заплатить за переход Малкома 65 млн евро

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«Барселона» получила крупное предложение по Малкому из Китая

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Китайский клуб хочет купить у «Барселоны» Малкома за € 65 млн

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Китайский клуб готов купить Малкома за 65 млн евро

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Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

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