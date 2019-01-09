Футбол
Китайский клуб, название которого не раскрывают, предложил 35 млн фунтов за 29 летнего австрийского нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича, утверждают в ВВС.
Спорт день за днем13:46
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:54, Ашберн
Финансы
Банк России перевел часть резервов в юани, иены и евро
Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.
Обновлено в 15:35
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Происшествия
На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Обновлено в 15:35
Политика
Трамп назвал потерей времени встречу с лидерами демократов
Президент США Дональд Трамп назвал потерей времени свою встречу с лидерами демократов в конгрессе США по вопросу безопасности границ, из-за которого блокируется принятие нового бюджета.
Обновлено в 15:56
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО
Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.
Обновлено в 05:40
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов На 89-м году жизни умер Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного совета СССР.
Обновлено в 15:36
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.
Обновлено в 15:58
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%
Нефть марки Brent вечером 9 января подорожала на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео
В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек
В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
Обновлено в 14:41
Политика
Анатолия Лукьянова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 17:19
Политика
Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах
Обновлено в 11:37
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка
Обновлено в 12:22
Космос
Солнце превратится в гигантский алмаз после смерти, заявляют ученые
Аналогичная судьба ожидает наше Солнце, пишут ученые в журнале Nature.
Обновлено в 13:00
Политика
Комитет Госдумы поддержал запрет на оскорбления чиновников в соцсетях
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроекты, которые предполагают запрет на публикации в СМИ и соцсетях «явно неуважительной» к чиновникам и государству информации.
Обновлено в 08:57
Происшествия
ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора
По факту смерти бывшего сотрудника военной академии имени Хрулева генерал-майора Владимира Полещука, который был осужден за мошенничество с жильем Минобороны, проводится служебная проверка.
Обновлено в 14:07
Экономика
Небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставят на продажу
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за покупки в интернет-магазинах
9 января Почта России запустила пилотный проект по онлайн-оплате пошлин на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 05:14
Общество
МВД предложило ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в Сети
МВД России предложило внести новый законопроект, повышающий ответственность владельцев интернет-сайтов за пропаганду и рекламу наркотиков.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Сотрудники МЧС подарили младенцу из Магнитогорска собаку-спасателя
В больницу к десятимесячному Ване Фокину, за спасением которого из-под завалов в Магнитогорске следила вся страна, пришли сотрудники МЧС Петр Гриценко и Анатолий Чумичев.
Обновлено в 13:10
Хоккей
Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта
Игроку «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, если он продлит контракт с клубом.
Обновлено в 02:30
Политика
МИД Ирана подтвердил задержание американца
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми подтвердил задержание гражданина США Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, сообщается в распространенном заявлении Касеми.
Обновлено в 14:12
Политика
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
Обновлено в 14:21