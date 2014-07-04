Футбол
Китайский клуб предлагал Мюллеру 25 млн евро в годЕвро-футбол.ру 01:26
Как сообщает Kicker, один из клубов предлагал 29-летнему немцу контракт с годовым окладом в размере 25 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Вашингтон
Общество
Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
На оранжевой линии метро Петербурга сломался состав
На оранжевой (четвертой) линии Петербургского метрополитена произошел сбой из-за технической поломки состава.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Авто
Lada занимает первую строчку по запросам в Google
Недавно проведённые исследования показали, что лидирующие позиции по запросам в поисковиках у россиян уверенно держит автомобиль марки Lada.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии
Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищениях госсредств
Власти Боливарианской республики заявили, что располагают доказательствами причастности лидера оппозиции Хуана Гуайдо к хищению государственных средств, потраченных на заказ наемных убийц.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Футбол
Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу
Обновлено в 01:17
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Индия проводит спецоперацию в Джамму и Кашмире после атаки на конвой
Военнослужащие индийской армии проводят масштабную операцию по поиску террористов, совершивших первое за несколько месяцев крупное нападение на конвой вооруженных сил республики в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 02:04
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Молодая мама Нюша показала откровенное фото в нижнем белье
Одна из любимых российских певиц Нюша решила порадовать поклонников откровенной фотографией — звезда поделилась в Instagram снимком в белье.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика
Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.
Обновлено в 01:55
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Роберт Дауни-младший предложил превратить Железного человека в женщину
Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного человека в фильмах Marvel, предложил сделать супергероя женщиной.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
«Барселона» и «Валенсия» могут обменяться вратарями
«Барселона» планирует обменять своего вратаря Яспера Силлессена на голкипера "Валенсии" Нето, пишет Catalan radio.
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мило поздравила Максима Галкина с днем рождения
Кстати, в сентябре Гарри и Лиза отметили свой пятый день рождения.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Наука
В США трансплантация кала впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной трансплантации кала, проинформировали в Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 19:47
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск снизился на 0,21% до 64,243 рубля, курс евро упал на 0,02% до 72,16 рубля.
Обновлено вчера в 12:26