Футбол

Китайский клуб предлагал Мюллеру 25 млн евро в годЕвро-футбол.ру 01:26

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Как сообщает Kicker, один из клубов предлагал 29-летнему немцу контракт с годовым окладом в размере 25 миллионов евро.
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