Футбол

Китайский клуб хочет приобрести БентекеСпорт-Экспресс вчера в 21:39

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Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке может продолжить карьеру в Китае. По информации Times Sport, 28-летнего игрока сборной Бельгии хочет подписать "Шаньдун Лунэн", за который сейчас выступает Диего Тарделли, Паписс Сиссе и Грациано Пелле.
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