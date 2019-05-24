Футбол
Китайский клуб хочет приобрести БентекеСпорт-Экспресс вчера в 21:39
Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке может продолжить карьеру в Китае. По информации Times Sport, 28-летнего игрока сборной Бельгии хочет подписать "Шаньдун Лунэн", за который сейчас выступает Диего Тарделли, Паписс Сиссе и Грациано Пелле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Китайский клуб предложил Бентеке зарплату в 9 млн евро. Он забил 1 гол в сезоне-2018/19
Sport24.ruвчера в 23:53
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
Обновлено вчера в 13:09
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Россия направит военных специалистов в Конго и Судан
Документ был подписан в Москве в четверг в присутствии президентов России и Конго.
Обновлено в 06:35
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Экономика
РБК: Строительство автомагистрали «Меридиан» может подешеветь на 20%
Расходы на проект платной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу с Китаем, планируется сократить на 122 млрд руб. Об этом в пятницу изданию "РБК" рассказал инициатор проекта, бывший зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Авто
Первую партию кроссоверов Renault Arkana распродали за три часа
Обновлено в 07:58
Экономика
Убыток датской Maersk достиг в I квартале $656 млн
"Совет директоров A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) принял решение использовать данные ему ежегодным общим собранием в апреле 2019 г. полномочия по приобретению 15% акционерного капитала за два года для начала программы выкупа акций на сумму до 10 млрд датских крон ($1,5 млрд) и на приобретение максимально 3,12 млн акций за период до 15 месяцев", - отмечает компания.
Обновлено в 06:01
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Программа SnapLion предоставляет сотрудникам компании Snap доступ к сохраненным фотографиям и видео пользователя, его номеру телефона, адресу электронной почты и геолокации.
Обновлено в 07:38
Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Обновлено в 07:28
Общество
Занятия в школах Воркуты отменили из-за метели
В 18 школах Воркуты 24 мая отменили занятия из-за сильной метели. Об этом ТАСС сообщил глава администрации муниципалитета Игорь Гурьев.
Обновлено в 05:27
Общество
Госдума одобрила ведение съемки техосмотра
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Путину доложили о деле полковников-миллиардеров из ФСБ
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады о расследовании крупных дел коррупционной направленности.
Обновлено в 07:45
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26