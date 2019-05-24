Футбол

Китайский клуб хочет приобрести БентекеСпорт-Экспресс вчера в 21:39

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке может продолжить карьеру в Китае. По информации Times Sport, 28-летнего игрока сборной Бельгии хочет подписать "Шаньдун Лунэн", за который сейчас выступает Диего Тарделли, Паписс Сиссе и Грациано Пелле.
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СМИ: Китайский «Шаньдун Лунэн» предложил 9 млн евро в год форварду АПЛ, забившему один мяч в сезоне

Матч ТВ00:04

СМИ: Китайский «Шаньдун Лунэн» предложил 9 млн евро в год форварду АПЛ, забившему один мяч в сезоне

Sportbox.RU00:04

Китайский клуб хочет приобрести Бентеке

Спорт-Экспрессвчера в 21:39

Китайский клуб предложил Бентеке зарплату в 9 млн евро. Он забил 1 гол в сезоне-2018/19

Sport24.ruвчера в 23:53

Китайский клуб заплатит «Кристал Пэлас» 15 млн фунтов за Бентеке

Soccer.ruвчера в 06:07
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За сбой в московском метро накажут производителя поезда

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Правда, есть проблема: в фильме в амплуа «военных прокуроров» выступает войско Безупречных – армия евнухов.
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В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

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В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

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Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

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Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

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Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
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Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

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Обновлено вчера в 07:00
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Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

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Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

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