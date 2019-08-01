В июле экспорт Китая неожиданно вырос, увеличившись на 3,3% по сравнению с прошлогодним показателем, несмотря на усиление торгового давления США. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни.

Кино Мединский привел в Кремль Тарантино Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино.

Авто Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.

Армия и оружие В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.

Общество В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.

Общество На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома "Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Общество В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.

Футбол «Арсенал» согласовал трансфер Тирни "Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.

Происшествия В Челябинской области трое детей отравились угарным газом Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

Общество В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в муниципальных бассейнах и в водоёмах на всей территории города.

Наука Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Происшествия К сотрудникам ФБК пришли с обысками К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов Представители Роскачества, работающие в центре цифровой экспертизы, назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов, представленных в App Store и Google Play.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Происшествия В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.

Общество Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.

Шоу-бизнес ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.

Гаджеты В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".