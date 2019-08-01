Экономика
Китайский экспорт неожиданно вырос в июлеВести.Финанс 01:04
В июле экспорт Китая неожиданно вырос, увеличившись на 3,3% по сравнению с прошлогодним показателем, несмотря на усиление торгового давления США. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
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Мединский привел в Кремль Тарантино
Глава Министерства культуры Владимир Мединский встретился с легендарным кинорежиссером Квентином Тарантино.
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Стартовали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9
Китайский автогигант Great Wall объявил официальный старт продаж обновленного рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено вчера в 09:54
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На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено вчера в 10:55
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Общество
В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 02:25
Общество
В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в муниципальных бассейнах и в водоёмах на всей территории города.
Обновлено вчера в 17:11
Наука
Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке
Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Армия и оружие
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Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Представители Роскачества, работающие в центре цифровой экспертизы, назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов, представленных в App Store и Google Play.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 01:37
Путешествия
Названы самые часто забываемые россиянами вещи в самолете
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Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
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Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
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Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы
Ранее рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в Российской Федерации предложил создать лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, писал News.ru.
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