Космос
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Космос
Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны
Обновлено в 23:43
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:03
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела семи погибших
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено 31.12.18 в 23:07
Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Музыка
Юрий Лоза обрушился с критикой на «Голубой огонек»
Во время беседы Лоза согласился с мнением журналиста, что "огоньки" в 2019 году "провалились".
Обновлено в 22:55
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено в 12:05
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Спорт
Комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса о соответствии.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 18
Общее число жертв возросло до 18, сообщили в пресс-службе МЧС. «Подтверждаем 18 погибших», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 33
Общее количество жертв трагедии возросло до 33, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:50
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом
В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:46
Хоккей
Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодёжного ЧМ по хоккею
Обновлено в 22:34
Происшествия
В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников
В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
Обновлено в 21:32
Происшествия
МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти
Обновлено в 10:50
Общество
На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено в 09:17
Хоккей
Россия — Словакия 5:0 (2-й период)
В четвертьфинале американцы со счетом 3:1 обыграли команду Чехии. За США шайбы забросили Ноа Кейтс, Джош Норрис и Саша Хмелевски.
Обновлено в 22:25
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Происшествия
При падении рекламного щита в Петербурге пострадали три человека
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге упал рекламный щит, в результате ЧП пострадали три человека, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 13:52
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов
ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
Обновлено в 09:35
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 11:23
Технологии
В России появится университет для обучения роботов
Обновлено в 20:56
Политика
Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американца
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон потребует возвращения задержанного в России американского гражданина Пола Уилана, передает в среду, 2 января, CNN.
Обновлено в 09:27