Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны
Российская газета
00:46

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно прилунился на обратной стороне Луны, - сообщают информационные агентства с ссылкой на СМИ Китая.
Российская газета00:46

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Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно приземлился на обратной стороне Луны

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Китайский зонд прислал снимки с обратной стороны Луны

URA.Ru01:14

Китайский зонд сделал первый снимок обратной стороны Луны

Телеканал 360°00:49

Китайский аппарат «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны

RT на русскомвчера в 23:43

Китайская станция впервые в истории успешно села на обратной стороне Луны

Взгляд.рувчера в 23:29

Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

РИА Новостивчера в 23:23

На обратной стороне Луны впервые сели

Lenta.ruвчера в 23:57
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Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Обновлено в 00:46
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
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Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

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Сборная Канады проиграла Финляндии в четвертьфинале МЧМ

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Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 33

Общее количество жертв трагедии возросло до 33, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций

На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома

Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
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Экономика

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Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:47
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WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:46
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
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Происшествия

Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников

В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено вчера в 19:21
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Хоккеист Малкин выразил поддержку жителям Магнитогорска

Обновлено в 00:35
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«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства

Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
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Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
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Игра завершилась победой гостей со счетом 7:2. Форвард «пингвинов» Евгений Малкин записал на свое имя гол и результативную передачу.
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Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов

Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
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Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
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Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу

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Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
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Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»

В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».
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Tesla отчиталась о рекордном производстве

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Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американца

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон потребует возвращения задержанного в России американского гражданина Пола Уилана, передает в среду, 2 января, CNN.
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