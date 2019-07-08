Китайская автомобильная марка JAC назвала рублевые цены на свой новый пикап для России. Продажи модели T6 начнутся в России в сентябре. Покупателям автомобиль предложат в двух комплектациях.

Политика «Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.

Армия и оружие Украина готовится к «вторжению» России Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинская сторона сможет ответить на "вторжение" России.

Происшествия В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Политика Россияне больше не смогут улететь в Грузию После всех высказываний и конфликтов президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Происшествия В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Политика Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Театры Мединский представит нового худрука Волковского театра 19 августа Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что кандидат на пост художественного руководителя ярославского Театра драмы имени Федора Волкова уже выбран.

Культура В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Экономика В Сингапуре предложили отменить НДС для сделок с криптовалютами В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда Снимок Соня Киперман опубликовала в Instagram. Дочь Веры Брежневой, которая живет и учится в США, разместила в соцсети фото с бойфрендом.

Общество На ВДНХ представят картины Поленова и Репина Выставку организовали в рамках программы межмузейного обмена "Резидент".

Политика Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.

Финансы Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Экономика Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.

Общество Москвичей предостерегли от платных услуг недобросовестных медцентров Жители столицы стали все чаще получать звонки из коммерческих медцентров, чьи сотрудники пытаются навязать им платные услуги.

Происшествия Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт 9 июля Похороны пройдут на Скорбященском кладбище. Траурная церемония начнётся в 12.30. Напомним, Сергей Яковлев погиб 6 июля.

Происшествия Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.